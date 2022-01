VIDEO: Rusko vysílá do Kazachstánu své mírové síly Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rusko vysílá do Kazachstánu své mírové síly

Rusko vyslalo své výsadkáře do Kazachstánu jako součást mírových sil vojenské aliance bývalých sovětských republik, které mají přispět k uklidnění situace ve středoasijské zemi zmítané nepokoji. Oznámily to tiskové agentury. Nepokoje v Kazachstánu si vyžádaly více než tisícovku zraněných a možná i desítky mrtvých.Vojenská transportní letadla přepravují ruské výsadkové oddíly do Kazachstánu a první jednotky již přistoupily k plnění stanovených úkolů. Hlavním úkolem je podle sekretariátu chránit důležitá státní a vojenská zařízení a pomáhat kazašským silám při nastolení pořádku.

video: TASS