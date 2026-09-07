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Rusko a KLDR navázaly silniční spojení. Otevřely nový most přes řeku Tuman

Zahraniční
Severní Korea a Rusko v pondělí otevřely první silniční most spojující oba státy. Stavbu, která se klene přes řeku Tuman (Tumannaja) tvořící společnou hranici, označili představitelé obou zemí za významný milník strategického partnerství Pchjongjangu a Moskvy.
video: Reuters
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