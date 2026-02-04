Ruský komik dostal skoro šest let za vtipy o veteránech a Ježíši

Zahraniční
Ruského komika poslal ve středu moskevský soud na téměř šest let do vězení mimo jiné za vtip o beznohém válečném veteránovi. Vyvolal tím pobouření už mezi nacionalisty a vojenskými blogery. Artěmij Ostanin si má odpykat pět let a devět měsíců za mřížemi a zaplatit pokutu 300 tisíc rublů (asi 81 tisíc Kč).
