Ruská raketa zasáhla tureckou loď v oděském přístavu

Zahraniční
V přístavu v Oděse byla zasažena turecká nákladní a pasažérská loď CENK-T, která podle zpráv převážela generátory. Loď plula z Karasu v Turecku do Suliny v Rumunsku.
video: X/@InfoR00M
