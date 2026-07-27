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Jsme připraveni jednat o nových nápadech na ukončení války, tvrdí Zacharovová

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Rusko je připraveno k politickému a diplomatickému řešení rusko-ukrajinského konfliktu a k diskuzi o nových nápadech, jak toho dosáhnout. V pondělí to uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová, která zároveň tvrdila, že Moskva nikdy diskuzi ani různé návrhy neodmítala.
video: Reuters
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