„Teletubbies“ mezi krami. Moskva má novou atrakci
5. 2. 2026 8:26 Zahraniční
Do ruské metropole dorazila nová zábava. Lidé se tu v třeskutých mrazech vrhají mezi ledové kry v řece ve speciálních červených oblecích. připomínajících skafandry. Tato kratochvíle spočívá v tom, že se člověk 20 až 40 minut koupe v ledové vodě v termálním obleku, který udržuje tělesné teplo. Díky tomuto vybavení může i netrénovaný člověk vydržet v ledové vodě, aniž by umrzl. Jakmile se ponoříte do ledové vody, pocítíte mírný chlad, ale celkově to není tak mrazivé, řekli účastníci agentuře Reuters. Někteří uvedli, že se v oblecích cítili „jako v sauně“. Tato aktivita, která si získala popularitu hlavně ve Skandinávii a severním Rusku, se letos dostala i do hlavního města, protože Moskva zažívá i na ruské poměry relativně chladnou zimu.
00:49
