Letadlo v Moskvě se nestihlo včas odlepit od země

Nejspíš moc vysoká hmotnost způsobila, že se let společnosti S7 Airlines nestačil včas odlepit od země a přejel konec ranveje. Podle serveru Simple Flying je taky možné, že pilot udělal chybu ve výpočtu vzletové rychlosti. Při incidentu se nikomu nic nestalo, stroj let do Simferopole zvládl bez problémů.

video: Aeronews