Ruské nálety na Záporoží zabily dva lidi
3. 8. 2026 7:58 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Při ruských leteckých úderech na Záporoží zemřeli nejméně dva lidé. Dalších 21 lidí bylo ve městě na jihovýchodě Ukrajiny zraněno při výbuchu dvou klouzavých bomb. Při útoku bylo poškozeno několik obytných budov. Na rumunské území v neděli dopadl další dron, jeho původ je zatím neznámý.
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