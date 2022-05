VIDEO: Rozšíření NATO je problém, odpovíme, řekl Putin Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rozšíření NATO je problém, odpovíme, řekl Putin

Plány na přijetí Finska a Švédska do NATO jsou problém, řekl v pondělí ruský prezident Vladimir Putin. Rusko by podle něj muselo reagovat, pokud by Aliance rozšiřovala vojenskou infrastrukturu. Švédská premiérka Magdalena Anderssonová v pondělí oznámila, že její země se oficiálně rozhodla o členství v NATO požádat. O stejném kroku nyní debatují také finští poslanci.

video: Reuters