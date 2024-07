VIDEO: Rusko odsoudilo na 6,5 roku novinářku, jež žila v Praze Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rusko odsoudilo na 6,5 roku novinářku, jež žila v Praze

Ruský soud poslal na 6,5 roku do vězení rusko-americkou novinářku žijící v Česku Alsu Kurmaševovou, kterou uznal vinnou z šíření toho, co ruské úřady nazývají lživými informacemi o ruské armádě. Uvedl to mluvčí soudu. Šéf Rádia Svobodná Evropa (RFE), pro které novinářka pracuje, proces i rozsudek označil za výsměch spravedlnosti.

video: Reuters