Murmansk a Severomorsk jsou bez proudu, zhroutilo se elektrické vedení
25. 1. 2026 16:32 Zahraniční
Domovské město hlavní ruské námořní základny muselo přejít na nouzové generátory, aby si zajistilo elektřinu poté, co se během špatného zimního počasí zhroutilo stárnoucí elektrické vedení. To způsobilo přerušení dodávek elektřiny a částečně i tepla, napsala dnes agentura Reuters o situaci ve městě Severomorsk na severu evropského Ruska.
