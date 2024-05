VIDEO: S Ruskem podpoříme světovou spravedlnost, prohlásil Si po setkání s Putinem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

S Ruskem podpoříme světovou spravedlnost, prohlásil Si po setkání s Putinem

Čína je připravena posílit vztahy s Ruskem. Podle agentury AFP to řekl prezident Si Ťin-pching na úvod setkání s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Ten do Pekingu přijel na dvoudenní státní návštěvu. Podle Putina mají oba státy pevný základ pro praktickou spolupráci, píší ruská média. Protějšky se shodly, že řešení války má být politické a Čína by v něm měla hrát konstruktivní roli.

video: Reuters