V ruské Kaliningradské oblasti havarovala stíhačka Su-30
21. 10. 2026 15:52 Zahraniční
V ruské Kaliningradské oblasti se během cvičného letu zřítil stíhací letoun Su-30. Posádka nehodu přežila, uvedlo podle dostupných informací ruské ministerstvo obrany. Oblast leží mezi Polskem a Litvou, tedy členskými státy NATO.
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