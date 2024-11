VIDEO: Rusko poprvé zaútočilo na Ukrajinu mezikontinentální balistickou raketou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rusko poprvé zaútočilo na Ukrajinu mezikontinentální balistickou raketou

Rusko v noci poprvé zaútočilo na Ukrajinu s využitím mezikontinentální balistické střely, uvedla ráno s odkazem na ukrajinské ozbrojené síly místní média. Podle stanice BBC News je to ve válce, která trvá už třetím rokem, poprvé, co Rusko tento typ zbraně nasadilo. Kreml to nekomentoval. Raketa podle ukrajinské armády mířila na město Dnipro na východě země. Zatím není jasné, jestli dopad střely, která odstartovala z ruské Astrachaňské oblasti, způsobil nějaké škody. Podle některých ukrajinských médií Rusko útočilo raketou typu RS-26 Rubež, v kódu NATO označované jako SS-X-31. Tu server eutoday.net označuje za experimentální, má podle něj dolet 2000 až 6000 kilometrů.

video: X/@VivekSi85847001, @markito0171, @jurgen_nauditt