Ruský poslanec Vasserman ukázal svou sbírku hanbatých obrázků
16. 9. 2026 15:38 Zahraniční
Anatolij Vasserman ve videu ukazuje svou domácí sbírku provokativních a erotických obrázků. Záběry přitáhly pozornost Ksenie Sobčakové, která si z vystavených děl i samotného Vassermana udělala legraci.
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