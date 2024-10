VIDEO: Rusko poslalo Francouze na tři roky za mříže. Neregistroval se jako agent Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rusko poslalo Francouze na tři roky za mříže. Neregistroval se jako agent

Soud v Moskvě uložil francouzskému badateli Laurentu Vinatierovi trest tří let odnětí svobody za to, že se v Rusku neregistroval jako zahraniční agent. Odborník na mezinárodní vztahy a postsovětský prostor podle ruských úřadů již dříve vinu přiznal. Hrozilo mu až pět let vězení. „Soud se rozhodl uznat Vinatiera vinným a uložit mu trest na tři roky v trestanecké kolonii s obecným režimem,“ citoval TASS ze soudního verdiktu. Prokuratura pro Francouze navrhovala tři roky a tři měsíce. Rusové výzkumníka zatkli a obvinili počátkem června. Označení zahraniční agent, které má od dob Sovětského svazu hanlivý podtext, obnáší další vládní kontrolu a je považováno za jeden z prostředků úřadů k potlačování kritiků ruského režimu.

video: AP