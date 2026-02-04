U ruského Tambova hoří železniční cisterny s benzinem
4. 2. 2026 19:32 Zahraniční
Na nádraží ve městě Mičurinsk v ruské Tambovské oblasti dnes vzplálo přinejmenším pět cisteren s benzinem, informovala ruská média. Podle ruských úřadů vlak s cisternami vykolejil. Stalo se tak kvůli náletu dronů, tvrdí ukrajinský zpravodajský kanál Supernova.
