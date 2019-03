VIDEO: Rusko by si mělo vytvořit vlastní internet, prohlásil Putin Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rusko by si mělo vytvořit vlastní internet, prohlásil Putin

Rusko by si mělo vytvořit síť nezávislou na ostatních, myslí si jeho prezident Vladimir Putin. „Je to jejich vynález, takže poslouchají, vidí a čtou všechno, co tam nahrajete,“ obhajoval svoji myšlenku ve středu 20. února.

video: Reuters