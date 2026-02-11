Významná ruská rafinerie hoří, dopadly tam ukrajinské drony
11. 2. 2026 10:32 Zahraniční | Válka na Ukrajině
V noci na 11. února provedly ukrajinské drony masivní útok na energetickou infrastrukturu ve Volgogradské oblasti. Informoval o tom velitel regionu Andrej Bočarov. Podle místních videí a fotografií byla zasažena ropná rafinerie Lukoil-Volgogradněftepererabotka v Krasnoarmejském okrese. Jedná se o největší rafinerii ve Volgogradské oblasti, která ročně zpracovává přes 15 milionů tun ropy a specializuje se na benzín, naftu, letecké palivo, ale i mazut, bitumen a další ropné produkty.
