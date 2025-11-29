Rusům nevyšel test Putinovy superzbraně
29. 11. 2025 16:56 Zahraniční
Silný výbuch v Rusku u Orenburgu poblíž raketové základny vyvolal spekulace o neúspěšném testu ruské mezikontinentální rakety, pravděpodobně systému Sarmat. Nad místem se po explozi objevil fialově zbarvený kouř typický pro toxické raketové palivo. Úřady sice tvrdí, že obyvatelům nehrozí nebezpečí, experti však varují před možnými zdravotními riziky.
