Trapas v ruské televizi. Reportérka zpovídala Rosenberga z BBC. Byl to někdo jiný
23. 12. 2025 13:14 Zahraniční
Ruská reportérka na pravidelné tiskové konferenci prezidenta Vladimira Putina oslovila korespondenta britské stanice BBC v Rusku Stevena Rosenberga. Až na to, že dotyčný byl ruský prokremelský válečný novinář Sergej Zenin, který ji vůbec v její chybě neopravil. Sám Rosenberg se záměně vysmál.
00:45
Policie zadržela Gretu Thunbergovou v Londýně za propagaci teroristické organizace
Zahraniční23. 12. 2025 14:28
01:59
Drahá léčba, na kterou se složili Češi, změnila Martínkovi život
Domácí23. 12. 2025 14:14
45:58
Hokejový podcast Jan Piskáček
Sport23. 12. 2025 13:58
00:47
Postavíme největší bitevní lodě světa, řekl Trump
Zahraniční23. 12. 2025 13:36
00:41
Banksy potvrdil autorství dvou nových kreseb v Londýně
Zahraniční23. 12. 2025 13:30
00:31
Trapas v ruské televizi. Reportérka zpovídala Rosenberga z BBC. Byl to někdo jiný
Zahraniční23. 12. 2025 13:14
00:48
Razie den před Vánocemi. Doma u Vémolových zasahuje policie, hledá drogy
Krimi23. 12. 2025 12:40
02:20
Severokorejský diktátor navštívil luxusní horský resort, sáhl si na postel i do vířivky
Zahraniční23. 12. 2025 11:50
01:19
Zůna se kaje na videích s Fialou: Na Ukrajinu nejedu, F-35 koupit nemusíme
Domácí23. 12. 2025 11:38
00:19
Jak na havrany? Města musí změnit taktiku, shazování hnízd je nehumánní
Domácí23. 12. 2025 11:08
00:44
Obrovská propadlina pohltila v Británii lodě na vodním kanálu
Zahraniční23. 12. 2025 11:02
01:47
Muzeum hraček v Novém Bydžově má unikátní kolekci betlémů
Domácí23. 12. 2025 10:30
00:57
Policie zadržela muže podezřelé z vraždy
Krimi23. 12. 2025 10:16
01:18
Tomáš Rosický si zahrál se Třemi sestrami
Společnost23. 12. 2025 10:14
02:29
Podvodník se dovolal přímo na služební telefon policistů
Domácí23. 12. 2025 10:04
01:29
Lidé zachránili život dívce, která ho chtěla ukončit sebevraždou
Domácí23. 12. 2025 9:40
00:31
Nové radary krotí řidiče v otrokovické čtvrti Baťov
Domácí23. 12. 2025 9:20
00:58
Elegance a lehkost, to jsou plesové modely sezony
Lifestyle23. 12. 2025 9:16
00:17
USA nabízí migrantům bonus za dobrovolný odjezd
Zahraniční23. 12. 2025 7:56
Následující videa
02:20
Severokorejský diktátor navštívil luxusní horský resort, sáhl si na postel i do vířivky
00:44
Obrovská propadlina pohltila v Británii lodě na vodním kanálu
00:17
USA nabízí migrantům bonus za dobrovolný odjezd
01:07