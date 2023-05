VIDEO: Ruští dělostřelci útočí na ukrajinský výsadek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ruští dělostřelci útočí na ukrajinský výsadek

Mezi ruskými vojenskými blogery rostou obavy, že by se ukrajinské ozbrojené složky mohly pokusit v Chersonské oblasti překročit Dněpr. Ztráty by nejspíš byly ohromné, a tak je to podle západních analytiků nepravděpodobné. Faktem nicméně je, že na jižním konci ukrajinského veletoku je v posledních měsících nezvykle živo.

video: t.me/@rybar