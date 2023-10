VIDEO: Rusko by mělo shodit jadernou bombu nad Sibiří a vrátit se do roku 1993, navrhla Putinova propagandistka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rusko by mělo shodit jadernou bombu nad Sibiří a vrátit se do roku 1993, navrhla Putinova propagandistka

Ruská novinářka Margarita Simonjanová se rozpovídala o nápadu, který ji předal dle jejich slov velice chytrý muž. Navrhla, aby Rusko shodilo jadernou bombu nad Sibiří. Nikomu by se údajně nemělo nic stát, jen by se vyřadila elektronika a telefony a tím by se Rusko vrátilo do roku 1993. Svět by byl podle Simonjanové lepší.

video: Twitter/@maria_drutska