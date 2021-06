VIDEO: Ruští vědci rozmrazili organismus, který přežil 24 tisíc let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ruští vědci rozmrazili organismus, který přežil 24 tisíc let

Mikroskopický mnohobuněčný organismus přežil zmrzlý v sibiřské řece 24 tisíc let. Uvádí to nová studie zveřejněná v časopise Current Biology. Původní odhady vědců počítaly s pouhými deseti lety, které jsou organismy schopny zmrzlé přežít. Nyní mají za to, že schopnost organismů přežít v ledu je v podstatě neomezená.

video: Reuters