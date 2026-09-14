Rusové na frontě čerpají sílu z knížecích ostatků
14. 9. 2026 11:28 Zahraniční
Ruský prezident Vladimir Putin zaslal ruským jednotkám válčícím na Ukrajině neobvyklou posilu v podobě 637 let staré relikvie. K vojákům na Donbasu zamířila část nedávno nalezených ostatků Dmitrije Donského, středověkého knížete a světce pravoslavné církve. Zdobenou schránku s kusem ruky vozí zástupci ruského patriarchátu přímo mezi vojáky v první linii.
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