Děti v ruské školce nacvičily válečnou scénku
25. 9. 2025 13:50 Zahraniční
Ruské děti v jedné z tamních mateřských škol musely sehrát válečnou scénku, ve které matka truchlí po synovi zabitém ve válce. Nezávislá občanská organizace Ne Norma, jež v Rusku bojuje za práva dětí, označila podobný incident za indoktrinaci a propagandu. Zároveň upozornila na změny ve vzdělávacím plánu, který například nahrazuje angličtinu výukou o „hrdinech války s Ukrajinou“.
