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Rusko jí vzalo rodinu. Teď tvrdí, že ji „zachránilo“

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ruská státní propaganda představila desetiletou Sofii jako dítě, které vojáci zachránili ze sklepa v ukrajinské Kostjantinivce poté, co přišla o celou rodinu. Nezávislý server Agentstvo ale zjistil, že dívka byla už nejméně od začátku června umístěna v centru sociální rehabilitace na okupovaném území. Příběh, který Moskva vydává za záchranu, je podle zjištění serveru dalším příkladem propagandistické manipulace.
video: nezávislý server Agentstvo
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