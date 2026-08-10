Ruský nejvyšší soud rozhoduje o vyloučení protiválečné strany z voleb
10. 8. 2026 11:48 Zahraniční
Stovky lidí v pondělí přišly před sídlo ruského nejvyššího soudu podpořit opoziční stranu Jabloko, které hrozí vyloučení ze zářijových parlamentních voleb. Její vyřazení požaduje ultrapravicová strana, podle níž program Jabloka vykazuje „zjevné známky extremismu“. Ty spatřuje mimo jiné v požadavku strany na příměří ve válce Ruska proti Ukrajině.
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