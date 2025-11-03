Rusko spustilo na vodu novou jadernou ponorku
3. 11. 2025 12:46 Zahraniční
Jaderná ponorka Chabarovsk byla spuštěna na vodu v Severodvinsku v sobotu 1. listopadu během slavnostního ceremoniálu, kterého se zúčastnil ruský ministr obrany Andrej Belousov. Belousov zdůraznil, že ponorka vybavená podvodními zbraněmi a robotickými systémy posílí námořní bezpečnost Ruska a ochrání jeho národní zájmy po celém světě.
