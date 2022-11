VIDEO: Poslanci označili režim v Rusku za teroristický Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poslanci označili režim v Rusku za teroristický

Poslanci schválili usnesení, kterým označili režim v Rusku za teroristický. Podpořili to poslanci vládní pětikoalice i většina přítomných poslanců ANO. Nepodpořil to ani jeden z poslanců SPD. „Pokud se někdo chová jako terorista, je to terorista,“ řekl šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob.

video: PSPČR