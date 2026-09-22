Noční ruský útok poškodil obytný dům v Kyjevě
22. 9. 2026 9:04 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Rusko v noci na úterý zaútočilo na Kyjev, Drony a rakety zasáhly také průmyslové podniky v Dněpropetrovské oblasti. Zasáhlo Kryvyj Rih, Pavlohrad a Dnipro. Zahynuli tři lidé, šest utrpělo zranění.
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