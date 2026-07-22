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Na Rusy dopadla nová série úderů. Ukrajina zasáhla další sklady Wildberries

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajina během noci na středu zahájila novou sérii dronových náletů. Udeřila na Ruskem anektovaný poloostrov Krym, kde podle telegramových kanálů zněly exploze, vzplanuly požáry a došlo k výpadkům dodávek elektřiny. Opět udeřila i na sklady ruské firmy Wildberries a na lodě v Azovském moři. Rusko při nočních útocích zasáhlo podle portálu Ukrajinska pravda bytový dům u Kyjeva, kde utrpělo zranění pět lidí včetně tří dětí.
video: Reuters, X/@nexta_tv
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