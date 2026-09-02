Rusové se bojí ukrajinských dronů, kolem moskevské rozvodny staví klec
2. 9. 2026 10:08 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Rusové začali kolem moskevské elektrické rozvodny stavět konstrukci, která má zařízení chránit před ukrajinskými drony. Stavba vzniká v době, kdy Ukrajina stupňuje dronové útoky hluboko v ruském týlu namířené na energetickou infrastrukturu.
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Rusové se bojí ukrajinských dronů, kolem moskevské rozvodny staví klec
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