Přestaňte si s Ruskem hrát a zastavte válku, apeluje Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém nočním projevu varoval, že Rusové vymazávají města v Donbasu z povrchu zemského stejně, jako to udělali s Mariupolem. Požádal proto Západ, aby bránícím se Ukrajincům poslal další salvové raketomety. A to co nejdříve, protože by podle něj mohly pomoci ofenzivu odvrátit. Podle neověřených zpráv Ukrajinci přišli o město Lyman.

video: AP