Rusové unesli dva miliony Ukrajinců. Z táborů mizí ženy, burcuje Zelenskyj

Ruští vojáci deportovali z okupovaných území Ukrajiny do Ruska dva miliony Ukrajinců, včetně několika set tisíc dětí. Ve videoprojevu k účastníkům konference v Soulu to ve středu uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zároveň obvinil Rusko, že vězní desetitisíce Ukrajinců ve filtračních táborech, odkud mizí mladé ženy. Podle Moskvy to není pravda.

video: www.president.gov.ua