Ruský raketový útok zasáhl v Kyjevě několik budov. Zemřeli dva lidé, 26 je zraněných
29. 9. 2026 9:36 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Kyjev v noci čelil ruskému raketovému útoku, zasaženo bylo několik budov, uvedl starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Počet obětí předchozího pondělního útoku na Kyjev vzrostl na dvě, zraněno bylo 26 lidí, informovala agentura Ukrinform. V Solomjanské čtvrti byla v noci zasažena budova vzdělávací instituce, která začala hořet, napsal Kičko na svém telegramovém účtu.
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