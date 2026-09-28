Ruská puma zasáhla bytový dům v Charkově, mezi zraněnými jsou i děti
28. 9. 2026 9:08 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ruská řízená letecká puma zranila nejméně 22 lidí, včetně několika dětí, když zasáhla bytový dům v Charkově na severovýchodě Ukrajiny. Uvedl to na platformě Telegram starosta města Ihor Terechov.
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