Ať to Rusové vidí. Bude-li hořet Ukrajina, bude hořet i Moskva, řekl Zelenskyj
18. 6. 2026 14:40 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Údery na Moskvu mají lidem v Rusku ukázat, že za válku je zodpovědný pouze ruský prezident Vladimir Putin, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina zaútočila na ruskou metropoli a zasáhla tam rafinerii. Podle Zelenského je útok reakcí i na údery ruských sil, při kterých byl poškozen pravoslavný klášter Kyjevskopečerská lávra. Tvrzení Ukrajinců, že Rusko na klášter zaútočilo, Moskva označila za lež.
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