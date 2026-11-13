Evropu při jednáních o Ukrajině zastoupí pět mocností včetně Velké Británie
13. 11. 2026 20:36 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Evropská unie se na neformálním summitu v Dublinu shodla, kdo by měl zastupovat Evropu při vyjednávání o možné mírové dohodě ve válce na Ukrajině, která se pátým rokem brání ruské invazi. Předseda Evropské rady António Costa poté potvrdil, že Evropu budou při jednáních zastupovat Francie, Německo, Itálie, Polsko, Spojené království a představitelé unijních institucí.
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Evropu při jednáních o Ukrajině zastoupí pět mocností včetně Velké Británie
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