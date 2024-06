VIDEO: Útok na Krymu zranil na 150 lidí. Rusové kvůli dodávkám střel viní USA Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ukrajina v neděli na území okupované Ruskem vyslala desítky bezpilotních letounů. V Sevastopolu na Krymu pak podle ruských úřadů útočila střelami dlouhého doletu ATACMS. Ty zranily až 150 lidí a nejméně čtyři lidé zahynuli, tvrdí Rusko. To z útoku obvinilo Spojené státy, a to kvůli dodávkám střel. Také Moskva v neděli v noci na Ukrajinu útočila, a to raketami až nad Kyjevskou oblastí.

video: Reuters, AP