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Rusové zaútočili na Kyjev balistickými raketami, zasáhli trh s knihami

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ruské síly v neděli brzy ráno zaútočily na Kyjev balistickými raketami. V několika částech ukrajinské metropole vypukly požáry a nejméně jeden člověk byl zraněn. Oznámil to starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Záběry ukazují hasiče, jak bojují s velkým požárem na kyjevském knižním trhu, který byl rovněž zasažen.
video: Reuters
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