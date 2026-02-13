Nepodléhejme propagandě, Rusko není mocný medvěd, jen hlemýžď, řekl Rutte
13. 2. 2026 15:14 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Generální tajemník NATO Mark Rutte v pátek vyzval, aby svět nepodléhal ruské propagandě. Na akci na okraj Mnichovské bezpečnostní konference prohlásil, že Rusko sice chce, aby jej ostatní vnímali jako velkého medvěda, zatím však na Ukrajině postupuje rychlostí zahradního hlemýždě.
