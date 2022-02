VIDEO: Ruská armáda bombarduje ukrajinské město Ochtyrka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ruská armáda bombarduje ukrajinské město Ochtyrka

Ruská armáda už několik dní bombarduje ukrajinskou Ochtyrku. Podle starosty města použila i vakuové bomby. Uvedl to na sociálních sítích. „Nepřítel válčí zbaběle. Na Ochtyrku znovu shodili vakuovou bombu, na sklad ropných paliv. Ropnou nádrž to vyhodilo do povětří,“ uvedl starosta a dodal, že tyto zbraně jsou zakázané ženevskou konvencí.

video: Michael A. Horowitz