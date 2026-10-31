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Generální tajemník OSN odsoudil poslední útok na ukrajinský vlak

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Generální tajemník OSN ostře odsoudil poslední ruský útok na ukrajinský vlak, který se stal ve čtvrtek v Dnipru. Přímo na nádraží zemřelo po útoku dronu nejméně 14 lidí.
video: Reuters
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