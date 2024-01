VIDEO: Rusko tvrdí, že střílelo na ukrajinské vojenské pozice v Kupjansku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rusko tvrdí, že střílelo na ukrajinské vojenské pozice v Kupjansku

Skoro celý rok poté, co Ukrajina osvobodila města v Charkovské oblasti, vyjadřovali místní obyvatelé obavy z druhé ruské okupace sotva šeptem. Nyní o nich mluví nahlas. Rusko už měsíce buší do Kupjansku, strategického železničního uzlu, který obsadilo na začátku invaze v roce 2022 a který Ukrajina získala zpět o sedm měsíců později, píše deník The Washington Post.

video: Reuters