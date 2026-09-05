Putin jedná s americkou delegací. Trumpovi vzkázal poděkování
5. 9. 2026 20:30 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ruský prezident Vladimír Putin v Kremlu zahájil jednání s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. „Situace, kterou dnes budeme muset řešit, samozřejmě není jednoduchá,“ řekl Putin na začátku schůzky. Dvojici vyslanců požádal, aby vyřídili poděkování prezidentu Spojených států Donaldu Trumpovi.
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