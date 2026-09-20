Západní politici usilují o válku s Ruskem, my bojovat nebudeme, řekl Fico
20. 9. 2026 10:26 Zahraniční
Někteří západní politici usilují o konflikt mezi Severoatlantickou aliancí (NATO) a Ruskem poté, co selhala strategie zničit Rusko ve válce na Ukrajině, prohlásil slovenský premiér Robert Fico ve videu zveřejněném na facebooku. Válku proti Ukrajině rozpoutala v únoru 2022 Moskva a Kyjev se ruské vojenské invazi brání i s pomocí řady členů NATO, kteří napadenou zemi mimo jiné zbrojně podporují.
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Západní politici usilují o válku s Ruskem, my bojovat nebudeme, řekl Fico
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