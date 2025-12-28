Ukrajinci ukázali, jak likvidují Rusy na koních

Zahraniční
Ruské jednotky pokračují ve snaze zaútočit na pozice 92. samostatné útočné brigády na koních. Finále je zcela jasné, ruská kavalérie je zničena přesnými údery ukrajinských dronů. A je tu důležitá zpráva, díky profesionalitě operátora praporu bezpilotních systémů nebyl zraněn žádný kůň.
video: 92. samostatná útočná brigáda
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:57

U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, silnice je uzavřená
Krimi
28. 12. 2025 16:54
01:38

V Barmě volili v prvních volbách od vojenského puče, účast byla nižší než dřív
Zahraniční
28. 12. 2025 14:54
00:32

Ukrajinci ukázali, jak likvidují Rusy na koních
Zahraniční
28. 12. 2025 12:36
03:31

Připomeňte si život filmové hvězdy Brigitte Bardotové
Společnost
28. 12. 2025 11:30
01:37

Kanada posílí podporu Ukrajiny. Poskytne jí více než 50 miliard korun
Zahraniční
28. 12. 2025 10:02
34:19

Ani vražda, ani sebevražda. Badatel rozkrývá v Rozstřelu smrt Jana Masaryka
Rozstřel
28. 12. 2025 10:00
01:21

Česko - Dánsko 7:2. Jasná záležitost a první výhra, junioři si poradili s outsiderem
Sport
28. 12. 2025 9:10
02:37

Na co zírá mašinfíra: Rýmařovská lokálka vás sveze do podhůří Jeseníků za 2 a půl minuty
Technika
28. 12. 2025 0:06
34:03

Na co zírá mašinfíra: Rýmařovská lokálka vás sveze do podhůří Jeseníků
Technika
28. 12. 2025 0:06
03:17

Divadlo je zázrak. Ráda někam patřím, říká Eliška Balzerová
Společnost
28. 12. 2025 0:06
00:36

Evakuace OC v Teplicích, anonym hrozil střelbou
Krimi
27. 12. 2025 18:02
00:28

Žena bruslila s kočárkem na Labské přehradě
Krimi
27. 12. 2025 15:12
00:55

New York zažil po vánocích sněhovou nadílku
Zahraniční
27. 12. 2025 14:22
01:24

Trailer k filmu Arco
Společnost
27. 12. 2025 12:40
00:29

Dcera Kardashianové dostala k vánocům diamantové zuby
Lifestyle
27. 12. 2025 11:22
01:16

Lidová řemesla jsou na vzestupu. Výrobce ale většinou neuživí
Domácí
27. 12. 2025 10:00
00:55

Kyjevem otřáslo několik silných výbuchů. Zůstaňte v úkrytech, vyzýval Kličko
Zahraniční
27. 12. 2025 9:36
01:52

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi
Sport
27. 12. 2025 9:08
00:19

Rekonstrukce sportovní haly v Turnově začne v lednu
Domácí
27. 12. 2025 8:28
00:51

ŘSD chce dovést za rok D35 až k Litomyšli, práce se ani v zimě nestopnou
Domácí
27. 12. 2025 8:12

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.