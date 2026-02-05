Rusové a Ukrajinci provedli velkou výměnu zajatců. Zelenskyj ohlásil další jednání
5. 2. 2026 16:44 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Delegace Spojených států, Ruska a Ukrajiny se dohodly na výměně 314 vězňů. Ve čtvrtek to oznámil vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, podle nějž to je první taková výměna za posledních pět měsíců. Ruské ministerstvo obrany krátce poté oznámilo, že Ukrajině předalo 157 zajatých vojáků. Stejný počet ruských vojáků se vrátil z ukrajinského zajetí, potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
