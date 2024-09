VIDEO: Rusko může být k míru jedině donuceno, řekl Zelenskyj na Radě bezpečnosti OSN Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zelenskyj v úterý na zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku řekl, že válku proti Ukrajině nelze urovnat jen rozhovory. „Rusko může být k míru jedině donuceno a to je přesně to, co je potřeba, donutit Rusko k míru,“ prohlásil ukrajinský prezident.

video: Reuters